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18декабря
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сегодня, 11:34 3

Курс юаня шестой день держится ниже отметки в 9 рублей

Курс юаня шестой день держится ниже отметки в 9 рублей
Фото: pixabay.com

Официальный курс юаня шестой день подряд удерживается ниже отметки в 9 рублей. Последний раз показатель отношения юаня к рублю в 9 рублей отмечался 12 декабря. 13 ноября курс китайской валюты снизился.

Как сообщает портал Biang, предполагается, что снижение курса юаня к рублю происходит на фоне отношений между Китаем и США и колебаний в связи с этим американского доллара. На портале отмечается, что 13 декабря в Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. По оценкам американской стороны, торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано в январе 2020 года.

В последний раз курс юаня опускался ниже отметки в 9 рублей 24 сентября. Тогда 1 юань по официальному курсу стоил 8, 9758 рубля. На следующий день юань вновь поднялся выше отметки 9 рублей. С сентября по декабрь 2019 года курс юаня колебался вокруг отметки 9 рублей, не превышая 9,2 рубля.

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#Китай #политика #финансы #экономика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    46 минут назад

    Ну-ну. Барыги-посредники так и ринулись оформлять заказы по курсу 9.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    24 минуты назад

    АИФ , где ваш редактор ?

    13 ноября - это не после 12 декабря

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    19 минут назад

    paravis

    Ну-ну. Барыги-посредники так и ринулись оформлять заказы по курсу 9.



    а что не так ?

    каждый зарабатывает в меру своих способностей . Это даже по Марксу .

    Или вы в рубль свято верите , единый и неделимый ?

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