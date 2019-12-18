Курс юаня шестой день держится ниже отметки в 9 рублей

Официальный курс юаня шестой день подряд удерживается ниже отметки в 9 рублей. Последний раз показатель отношения юаня к рублю в 9 рублей отмечался 12 декабря. 13 ноября курс китайской валюты снизился.

Как сообщает портал Biang, предполагается, что снижение курса юаня к рублю происходит на фоне отношений между Китаем и США и колебаний в связи с этим американского доллара. На портале отмечается, что 13 декабря в Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. По оценкам американской стороны, торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано в январе 2020 года.

В последний раз курс юаня опускался ниже отметки в 9 рублей 24 сентября. Тогда 1 юань по официальному курсу стоил 8, 9758 рубля. На следующий день юань вновь поднялся выше отметки 9 рублей. С сентября по декабрь 2019 года курс юаня колебался вокруг отметки 9 рублей, не превышая 9,2 рубля.