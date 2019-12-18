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Выяснилось, что потерявшегося Александра Хорошавина вернули на Сахалин

Выяснилось, что потерявшегося Александра Хорошавина вернули на Сахалин
Фото: sakhalin.info

Обновлено: 11:31

Александра Хорошавина, экс-губернатора Сахалинской области, рейсом из Хабаровска вернули на Сахалин. Об этом стало известно ИА Sakh.com.

Судя по всему, он находился в исправительной колонии № 13. Почему он там был и почему его вернули обратно, по всей вероятности в СИЗО Южно-Сахалинска, пока непонятно. Адвокаты осужденного до сих пор не знают причин его перемещений.

Как сообщалось ранее, с 18 ноября ни защитники, ни родственники Хорошавина не знали о его местонахождении.

Буквально через 30 минут после появления информации в сахалинском издании РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСИН по Сахалинской области сообщило, что экс-губернатора привезли в следственный изолятор Южно-Сахалинска во вторник, 17 декабря.

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Адвокат Балабас, комментируя эту информацию, заявил, что в среду в СИЗО не был, но обязательно сходит и проверит эту информацию.

9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.

Хорошавина ждет и второй суд – по фактам взяток от депутатов городской думы при проведении выборов в гордуму Южно-Сахалинска. Те платили за свой гарантированный проход в думу на выборах 2014 года. Сроки ознакомления с делом о выборах закончились еще 27 октября, но оно, по словам адвокатов, до сих пор не в суде.

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#губернатор #Дальний Восток #суды

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