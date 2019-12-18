Развитие мобильной медицины Амурской области вошло в топ лучших региональных практик
Экспертный институт социальных исследований опубликовал результаты мониторинга лучших практик управления в регионах. В число самых эффективных мер вошло развитие мобильной медицины в Амурской области.
В регионе в этом году работал «Онкопатруль», который, по словам специалистов, зарекомендовал себя хорошо. Тысячи амурчан смогли проверить свое здоровье на онкопатологию.
По информации министерства здравоохранения Амурской области, проект «Мобильная стоматология» будет запущен в 2020 году. Также в регионе планируют закупить 9 мобильных амбулаторий. Комплексы приобретут по программе развития первичной медико-санитарной помощи. Использовать их будут в селах, где проживают менее 100 человек, в которых отсутствуют амбулатории.
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