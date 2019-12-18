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сегодня, 10:59 0

Предновогодний маникюр спас женщину от смерти

Предновогодний маникюр спас женщину от смерти
Фото: Claudia Peters с сайта Pixabay

Англичанка сообщила о том, что предновогодний поход в маникюрный салон спас ее от смертельной болезни. Маникюрша заметила странную родинку на шее женщины и порекомендовала сходить на обследование.

54-летняя Сара Берроуз (Sarah Burrows) в 2018 году пошла в канун Рождества в маникюрный салон. Так как в помещении было жарко, женщина сняла теплую кофту и осталась в открывающем шею топе. Во время процедуры маникюрша заметила на шее женщины родинку, которая показалась ей странной. Она вежливо сказала, что изучает признаки рака кожи, и посоветовала клиентке как можно быстрее сходить на обследование.

Женщина последовала ее совету и обратилась в больницу. Родинка на ее груди оказалась доброкачественной, однако две другие на ее ногах представляли из себя опасную злокачественную опухоль кожи – меланому, сообщает «Лента.ру».

Доктора подчеркнули, что пациентка вовремя обратилась за лечением, и болезнь не успела распространиться по всему ее телу. «Не думаю, что я сама обратилась бы к дерматологу, если бы меня на это не подтолкнули», – заключила британка.

В июне сообщалось о девушке, которая спасла жизнь парню, обняв его. Парень пошел на обследование, и врачи обнаружили у него саркому Юинга.

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#жизнь #здоровье

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