Александр Козлов попросил не допускать роста цен на квартиры из-за ипотеки в 2 %

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к банкирам, строителям, городским и региональным властям и призвал их не допускать необоснованного роста стоимости жилья в связи со стартом дальневосточной ипотеки под 2 %. Об этом Козлов рассказал на странице министерства в Инстаграме.

«Большая работа предстоит командам губернаторов, мэрам городов для того, чтобы вместе со строительными компаниями не допустить необоснованного роста стоимости, и, конечно, дать людям возможность воспользоваться этой ипотекой.(...) Я хотел бы обратиться к землякам, дальневосточникам, нужно воспользоваться обязательно этой возможностью. И (обратиться) к тем, от кого зависит реализация этой программы. Это наши банкиры, строители, главы городов. Нам нужно будет сделать вместе большую работу», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, в Приамурье под критерии для получения льготной ипотеки подходят почти полторы тысячи молодых семей.

По данным Амурстата, в третьем квартале текущего года средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 60 595 рублей, на вторичном – 61 663 рубля. Цены на первичном рынке по сравнению с предыдущим кварталом возросли на 1,1 %, на вторичное жилье – на 2,2 %. Между тем на одном из популярных сайтов объявлений цены за квадратный метр в новостройках варьируются от 60 до почти 90 тысяч рублей.

Как ранее сообщало Амур.инфо, на 16 декабря в Приамурье было одобрено 19 заявок на получение льготной ипотеки. Всего на одобрение кредита заявки подали 32 семьи. За консультацией в банк обратились около 300 амурчан.