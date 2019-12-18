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Александр Козлов попросил не допускать роста цен на квартиры из-за ипотеки в 2 %

Александр Козлов попросил не допускать роста цен на квартиры из-за ипотеки в 2 %
Фото: pixabay.com

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к банкирам, строителям, городским и региональным властям и призвал их не допускать необоснованного роста стоимости жилья в связи со стартом дальневосточной ипотеки под 2 %. Об этом Козлов рассказал на странице министерства в Инстаграме.

«Большая работа предстоит командам губернаторов, мэрам городов для того, чтобы вместе со строительными компаниями не допустить необоснованного роста стоимости, и, конечно, дать людям возможность воспользоваться этой ипотекой.(...) Я хотел бы обратиться к землякам, дальневосточникам, нужно воспользоваться обязательно этой возможностью. И (обратиться) к тем, от кого зависит реализация этой программы. Это наши банкиры, строители, главы городов. Нам нужно будет сделать вместе большую работу», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, в Приамурье под критерии для получения льготной ипотеки подходят почти полторы тысячи молодых семей.

По данным Амурстата, в третьем квартале текущего года средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 60 595 рублей, на вторичном – 61 663 рубля. Цены на первичном рынке по сравнению с предыдущим кварталом возросли на 1,1 %, на вторичное жилье – на 2,2 %. Между тем на одном из популярных сайтов объявлений цены за квадратный метр в новостройках варьируются от 60 до почти 90 тысяч рублей.

Как ранее сообщало Амур.инфо, на 16 декабря в Приамурье было одобрено 19 заявок на получение льготной ипотеки. Всего на одобрение кредита заявки подали 32 семьи. За консультацией в банк обратились около 300 амурчан.

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#Дальний Восток #российская власть #строительство #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    попросил))))) ага, все кивнули гривой но поняли по своему

  • Landyush

    Landyush
    3 часа назад

    в смысле попросил, если цены уже выросли после вашей 2% ипотеки)) это как с бензином. Медведев пообещал сдержать рост цен на бензин, а на деле каждый месяц ловите прибавочку))

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    3 часа назад

    будем мы слушать козлов

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 часа назад

    Не - ну такой вумный.

    А ничё, что строители, банкиры и ещё куча причастного к строительству народу тоже жрать хотят, и у них, если чё, семьи есть.

    Вы же сами тут тарифы - налоги - поборы на всё задираете значит, а зарплаты пускай прежними будут?

    Так не получится ... на всё то, на что вы задираете сейчас поборы - ровно на эти же проценты и вырастет в цене, в том числе и цены на недвижимость.

    так шта - развивайте ДВ и дальше ... не забывайте медиарейтинги считать.

  • Serega

    Serega
    3 часа назад

    тьфу

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    А банкиры и строители ответили ему: "Что, Вы, Сан Саныч, ничего личного, просто бизнес"!

  • Грешный

    Грешный
    2 часа назад

    Так уже цены заоблачные.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    а знаете почему не дадут ипотеку тем, кому за 35? Да потому что свалят все отсюдаваааа. Кстати покупать квартиру можно везде?

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Грешный

    Так уже цены заоблачные.



    Это они так стимулируют свалить побыстрее из Амурской области. Продать жилье щас по выгодной цене, благо есть кому

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Хотели как лучше, а получится как всегда.

    Шурик это Россия.

    Здесь рост цен всегда ОБОСНОВАННЫЙ!

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    Kadet_84

    А банкиры и строители ответили ему: "Что, Вы, Сан Саныч, ничего личного, просто бизнес"!



  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В Сковородине/Амуринфе

    будем мы слушать козлов



  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    ИПОТЕКА В СССР.

    Ипотека - денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистических стран под залог недвижимости, главным образом земли, построек, сооружений.

    Ипотека - орудие эксплуатации и разорения мелких и средних крестьян. В виде процентов они отдают банкам практически почти весь свой доход. Тяжелое экономическое положение вынуждает трудящихся крестьян залезать в долги, закладывать в банки имущество, что нередко приводит к экспроприации их хозяйств. Ипотеки не было в СССР и других странах, развивающихся по социалистическому пути.

    Ипотечные банки - специальные банки в капиталистических странах, предоставляющие ссуды под залог недвижимости - земли и строений. Ипотечные банки, захватывая имущество своих клиентов, не уплативших долга, превратились в крупнейших владельцев земель и городской недвижимоти. Больше всего от деятельности ипотечных банков страдает мелкое и среднее крестьянств

  • invv

    invv
    2 часа назад

    И что это они все так зацепились за Инстаграм? Из Москвы что ли приказали пиариться, или "чем бы дитя не тешилось..."

  • Врангель

    Врангель
    2 часа назад

    В Инстаграмм , попросил

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    О, а пусть попросит чтобы цены не поднимали на тарифы, бензин, и чтоб налоги не росли.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    invv

    И что это они все так зацепились за Инстаграм? Из Москвы что ли приказали пиариться, или "чем бы дитя не тешилось..."



    у них так рейтинги замеряют, а это говорит об эффективности менеджера. Так говорят.

  • invv

    invv
    1 час назад



    Фефелов Иван , сегодня,

    у них так рейтинги замеряют, а это говорит об эффективности менеджера. Так говорят.



    Если попроще, "когда коту делать нечего..." А судя по активности в Инстаграм, действительно, заняться больше нечем.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    1 час назад

    мегатэк - 68 тысяч за кв.метр

    амурстрой - 65 тысяч за кв.метр

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    жадный Синьков никак не успокоится

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    сейчас конечно все его послушают, и сделают наоборот

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    просил. умолял. но его никто не слушал

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Ну не покупайте дорогое, купите в других местах подешевле. Или зарабатывайте больше. В чём проблема?

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    а где дешевле?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Очевидец59

    а где дешевле?



    в Дмитриевке, Черемхово, например

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    или сам построй.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Фефелов Иван

    О, а пусть попросит чтобы цены не поднимали на тарифы, бензин, и чтоб налоги не росли.



    Иван , вы не портите пожалуйста сюрпрайз от речи верховного к выборам 2024 )))

  • КП

    КП
    1 час назад

    Квартир не проданных мульён, но те пять ипотечных кредитов обязательно должны обвалить рынок. И этот еще, слезно поросит не повышать цены... лучше бы промолчал, за умного сошел бы.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Лучше пусть попросит Орлова, чтобы не поднимали тарифы ЖКХ.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 минута назад

    смысл ипотеки в 2 процента если квадрат вырос в цене на 30%. тогда уже проще в центральной России или Новосибирске в "Чистой слободе" за 56 -60тысяч и под ключ. ну а кто не хочет работать то в Краснодар или Анапу

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