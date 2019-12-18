Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 4

Амурчанину грозит лишение свободы за угон автомобиля

В селе Хохлатское Ромненского района угнали машину. Владелец «Жигулей» обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре обнаружили угнанное авто – оно было разбито о дерево.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к происшествию может быть причастен местный житель 1967 года рождения – знакомый потерпевшего. Его доставили в пункт полиции, где он и признался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленник завладел транспортным средством для поездки в другой населенный пункт. В момент совершения преступления автомобиль был открыт, ключи находились в замке зажигания. Во время движения обвиняемый не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает амурское управление МВД РФ.

Просмотров всего: 734

#ДТП #закон #криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Пригородный поезд Ерофей Павлович – Аячи не будет курсировать почти все январские каникулы

сегодня, 14:00
Происшествия

Благовещенец сдал в аренду несуществующую квартиру
Происшествия 2

Амурчанин лишился свободы на 12 лет, выстрелив в знакомого из-за оскорбления

Общество 5

В такси «Премьер» не подтвердили информацию о закрытии: произошел технический сбой

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Кто придумал это "Без цели хищения"? Взял покататься... В ювелирном кольцо украл, а если поймали, удивлённое лицо: "Что Вы, я воровать не хотел, поносить взял"... Где логика? Кто статьи "придумывает"?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Kadet_84Кто придумал это "Без цели хищения"? Взял покататься... В ювелирном кольцо украл, а если поймали, удивлённое лицо: "Что Вы, я воровать не хотел, поносить взял"... Где логика? Кто статьи "придумывает"?



    Вероятно, это было придумано в те времена, когда транспорту было мало, а люди были более человечны. Ну, вот порвали собаки ребёнка, надо его в больничку поскорее. Бьёшь стекло в ближайшей машинке и везёшь пострадальца.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    ay

    Kadet_84

    Кто придумал это "Без цели хищения"? Взял покататься... В ювелирном кольцо украл, а если поймали, удивлённое лицо: "Что Вы, я воровать не хотел, поносить взял"... Где логика? Кто статьи "придумывает"?



    Вероятно, это было придумано в те времена, когда транспорту было мало, а люди были более человечны. Ну, вот порвали собаки ребёнка, надо его в больничку поскорее. Бьёшь стекло в ближайшей машинке и везёшь пострадальца.


    Да вот наоборот! В те времена, как раз и садили "за угон". Это сейчас развелось слишком много адвокатов-юристов, с хищением или без такового.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    это не автомобиль, а тарантас. А за тарантас нельзя срок давать, как за автомобиль

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь