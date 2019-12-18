Амурчанину грозит лишение свободы за угон автомобиля

В селе Хохлатское Ромненского района угнали машину. Владелец «Жигулей» обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре обнаружили угнанное авто – оно было разбито о дерево.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к происшествию может быть причастен местный житель 1967 года рождения – знакомый потерпевшего. Его доставили в пункт полиции, где он и признался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленник завладел транспортным средством для поездки в другой населенный пункт. В момент совершения преступления автомобиль был открыт, ключи находились в замке зажигания. Во время движения обвиняемый не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает амурское управление МВД РФ.