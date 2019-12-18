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Приамурью требуются 129 новых пассажирских автобусов

Приамурью требуются 129 новых пассажирских автобусов
Фото: pixabay.com

17 декабря в Благовещенске состоялось заседание правительства Амурской области. Глава региона Василий Орлов поручил проработать порядок предоставления мер поддержки на покупку в лизинг автобусов и спецтехники.

Ранее губернатор области ставил перед министерствами ЖКХ и транспорта задачу определить потребность муниципальных и коммерческих предприятий в транспорте.

В настоящее время перевозка пассажиров в Приамурье ведется по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. На «линию» выходят 816 автобусов. Перевозку осуществляет 11 муниципальных предприятий Приамурья и 105 частных компаний.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, устаревший транспортный парк ведет к снижению качества обслуживания, высокому проценту аварийности и росту расходов на эксплуатацию техники. На сегодняшний день необходимо приобрести 129 автобусов.

«Предполагается, что возмещение лизинговых платежей будет оказываться муниципалитетам, заключившим контракты до 1 мая 2020 года на поставку новой техники отечественного производства. Оплата первоначального взноса (около 15 %) и лизинговый платеж (до 5 %) оплачивается муниципальным образованием», – цитирует Александра Зеленина пресс-служба правительства Амурской области.

Автопарк коммунального хозяйства муниципалитетов также будет пополняться машинами отечественного производства.

«Размер субсидии может составлять до 50 % от суммы лизинговых платежей по контрактам, заключенным не ранее 1 января 2020 года и на срок не более 5 лет. Техника может быть приобретена для компаний, проводящих благоустройство, уборку территорий в муниципалитетах», – сказал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

При разработке проекта субсидирования техники будет учтено использование различных инструментов поддержки.

«Нужно детально проработать размер субсидирования первоначального взноса и определить модели поддержки, а также определить механизм субсидирования лизинговых платежей в случае утраты лицензии компанией или прекращения деятельности. Чтобы добиться максимальной эффективности, проработайте все детали. Муниципалитеты в свою очередь должны ответственно подойти к составлению перечня необходимой техники. Непосредственно от вашей работы будет зависеть обновление автопарка многих предприятий и качество жизни амурчан», – сказал Василий Орлов.

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#транспорт

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