Исчез осужденный за взятки экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин

Александр Хорошавин был взят под стражу в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности, которую занимал в течение восьми лет. Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал его виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Хорошавина ждет и второй суд – по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.

18 ноября было последним днем, когда можно было достоверно сказать, что Хорошавин находится в СИЗО Южно-Сахалинска. Сейчас его там нет. «Хорошавина периодически этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска, где он находился после первого суда, в Хабаровск и обратно. 18 ноября его увезли из Южно-Сахалинска, и с тех пор ни родственники, ни адвокаты не имеют о нем сведений. В хабаровском СИЗО Александра Вадимовича тоже нет», – рассказал адвокат бывшего главы Сахалина Евгений Балабас.

По словам защитника, сахалинское управление ФСИН пока не ответило на запрос адвоката о местонахождении Хорошавина. Сейчас он готовит в ведомство еще один запрос о состоянии здоровья экс-губернатора.

Адвокат рассказал также, что Хорошавин не успел полностью прочитать материалы второго уголовного дела, хотя срок ознакомления с ними по суду должен был завершиться еще в конце октября. По словам Балабаса, для подготовки ко второму судебному процессу его подзащитному необходимо находиться в СИЗО Южно-Сахалинска.

«В рамках расследуемого в отношении Хорошавина уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года ему обязаны предоставить возможность общения с адвокатами, однако с 18 ноября мы не знаем, где он находится. По нашим данным, в хабаровской колонии, куда его на неделю отправляли летом, его нет. А где он, нам не говорят. Написали несколько запросов в наш УФСИН, который должен был обеспечить этапирование, в УФСИН Хабаровского и Приморского краев, сроки для ответов вышли, но ответов нет. Никакой связи у Хорошавина, понятно, нет. Он почти пять лет находится в заключении, нуждается в лекарствах и помощи медиков. Ранее лекарства он получал через адвокатов, сейчас такой возможности нет, а лекарства — для сердца, от давления — нужны ежедневно. Дело о выборах уже давно должно было рассматриваться в суде, но процесс сильно затянут. У Хорошавина слабое здоровье, ему становится хуже, он элементарно может не дожить до суда. Это, может быть, даже выгодно — ему намеренно могут ухудшать условия. Поэтому сейчас наша основная задача — узнать, где наш подзащитный, и вылететь к нему для оказания юридической и медицинской помощи», – цитирует ИА Sakh.com адвокатов экс-губернатора Ольгу Артюхову и Евгения Балабаса.

«Материалы этого уголовного дела следствие планирует передать на проверку прокуратуре в январе 2020 года. Сейчас с ними знакомится адвокат другого обвиняемого по этому делу. Хотя половины обвиняемых по этому делу нет не только на Сахалине, но даже в России», – заключил Балабас.