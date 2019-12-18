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Исчез осужденный за взятки экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин

Исчез осужденный за взятки экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин
Фото: interfax.ru

Пропал экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 13 лет. Родные и адвокаты, уже месяц не могут его найти, сообщил РИА Новости защитник бывшего губернатора Евгений Балабас.

Александр Хорошавин был взят под стражу в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности, которую занимал в течение восьми лет. Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал его виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Хорошавина ждет и второй суд – по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.

18 ноября было последним днем, когда можно было достоверно сказать, что Хорошавин находится в СИЗО Южно-Сахалинска. Сейчас его там нет. «Хорошавина периодически этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска, где он находился после первого суда, в Хабаровск и обратно. 18 ноября его увезли из Южно-Сахалинска, и с тех пор ни родственники, ни адвокаты не имеют о нем сведений. В хабаровском СИЗО Александра Вадимовича тоже нет», – рассказал адвокат бывшего главы Сахалина Евгений Балабас.

По словам защитника, сахалинское управление ФСИН пока не ответило на запрос адвоката о местонахождении Хорошавина. Сейчас он готовит в ведомство еще один запрос о состоянии здоровья экс-губернатора.

Адвокат рассказал также, что Хорошавин не успел полностью прочитать материалы второго уголовного дела, хотя срок ознакомления с ними по суду должен был завершиться еще в конце октября. По словам Балабаса, для подготовки ко второму судебному процессу его подзащитному необходимо находиться в СИЗО Южно-Сахалинска.

«В рамках расследуемого в отношении Хорошавина уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года ему обязаны предоставить возможность общения с адвокатами, однако с 18 ноября мы не знаем, где он находится. По нашим данным, в хабаровской колонии, куда его на неделю отправляли летом, его нет. А где он, нам не говорят. Написали несколько запросов в наш УФСИН, который должен был обеспечить этапирование, в УФСИН Хабаровского и Приморского краев, сроки для ответов вышли, но ответов нет. Никакой связи у Хорошавина, понятно, нет. Он почти пять лет находится в заключении, нуждается в лекарствах и помощи медиков. Ранее лекарства он получал через адвокатов, сейчас такой возможности нет, а лекарства — для сердца, от давления — нужны ежедневно. Дело о выборах уже давно должно было рассматриваться в суде, но процесс сильно затянут. У Хорошавина слабое здоровье, ему становится хуже, он элементарно может не дожить до суда. Это, может быть, даже выгодно — ему намеренно могут ухудшать условия. Поэтому сейчас наша основная задача — узнать, где наш подзащитный, и вылететь к нему для оказания юридической и медицинской помощи», – цитирует ИА Sakh.com адвокатов экс-губернатора Ольгу Артюхову и Евгения Балабаса.

«Материалы этого уголовного дела следствие планирует передать на проверку прокуратуре в январе 2020 года. Сейчас с ними знакомится адвокат другого обвиняемого по этому делу. Хотя половины обвиняемых по этому делу нет не только на Сахалине, но даже в России», – заключил Балабас.

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#губернатор #Дальний Восток #происшествия #суды

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Комментарии
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  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    Пожалеть ?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    "он слишком много знал" (почти точная цитата Шефа из к/ф "Бриллиантовая рука".)

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Понять и простить

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    или сбежал

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    ага испарился и прям вдруг....

    нет его больше по определенным причинам ,

    он должен был исчезнуть.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    В пыточной наверное, выдоить его не могут?

  • remez

    remez
    3 часа назад

    Тяжела и опасна работа губернатора.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Карточку нашли))), не факт, что человека.

    https://forum.sakh.com/?sub=1783906

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    remez

    Тяжела и опасна работа губернатора.



    Который не отстегивает и не доит финансы населения регионов в центр, загоняя регионы в долги.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    появится где нибудь под другим именем , естественно не в этой стране)))

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Свалил уже давно, иметь столько денег, ведь не факт что все нашли при обыске.Через некоторое время и семья уедет.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    нашелся , новость выше

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад



    У Хорошавина слабое здоровье, ему становится хуже, он элементарно может не дожить до суда...



    В списке имущества, изъятого у семьи Хорошавина, оказались 6 автомобилей, 4 квартиры в Москве, жилой дом в Московской обл. плюс миллиард рублей наличными, валюта на 700 млн руб., ювелирные украшения и пр. Одних часов в его коллекции насчитали 195 штук на 602 млн руб.

    ______

    Надорвал своё здоровье, во время работы ....

    ___________

  • Walyubyes

    Walyubyes
    2 часа назад

    Пропадают люди только в фашистских тюрьмах.

    Звоночек...

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    1 час назад

    Смешно))))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    По итогам 2015 года рекордсменом по числу квартир был "единоросс", и по совместительству бизнесмен из Архангельской области, Андрей Палкин. Тогда ему принадлежало 59 квартир — 56 в Архангельской области и 3 — в Московской. Также он владел двумя сотнями транспортных средств, в основном строительной техникой. Его доходы в 2015 году составили порядка 1,5 миллиардов рублей.

    https://realty.ria.ru/20170417/408527490.html

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    vertex

    По итогам 2015 года рекордсменом по числу квартир был "единоросс", и по совместительству бизнесмен из Архангельской области, Андрей Палкин. Тогда ему принадлежало 59 квартир — 56 в Архангельской области и 3 — в Московской. Также он владел двумя сотнями транспортных средств, в основном строительной техникой. Его доходы в 2015 году составили порядка 1,5 миллиардов рублей.

    https://realty.ria.ru/20170417/408527490.html



    Как рассказал один из авторов этой инициативы, депутат Госдумы Олег Нилов, члены партии «Единая Россия» «зарубают» подобные законопроекты уже более 10 раз. Причина отказа «Единой России» поддерживать законопроект звучит как минимум издевательски. Представители партии власти заявляют, что «народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки».

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    56 минут назад

    сразу на память пришло.

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