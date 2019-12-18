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18декабря
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сегодня, 10:30 1

Солдата Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях

Солдата Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях
Фото: rbc.ru

Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев в Забайкалье, признали потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Об этом РБК сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев. «Дело по статье 335 выделено в отдельное производство, – отметил Нагиев. – Признание Шамсутдинова потерпевшим по статье 335 УК – это, как минимум, подтверждение его версии о том, что в части были неуставные взаимоотношения» На вопрос, может ли статус потерпевшего повлиять на решение суда по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым, его защитник ответил, что «пока рано говорить».

«Убийство все равно есть. Будет дана оценка того, в каком виде это убийство было. А может быть, это состояние аффекта. Не исключено. А может быть, самооборона, а может быть, это превышение необходимой обороны, а может быть, умышленное убийство. То есть идет расследование. Пока рано говорить», – подчеркнул Нагиев.

РБК направил запрос в пресс-службу главного военного следственного управления СК. Об уголовном деле, в котором солдат-срочник Шамсутдинов проходит потерпевшим, в конце ноября сообщал Telegram-канал Baza. Косвенно это подтверждал отец срочника Салим Шамсутдинов. В беседе с РБК он рассказывал, что узнал об этом от «педагога-психолога», которая его сопровождала во время поездки в часть. Данную информацию, со слов отца, ей сообщил следователь, который ведет дело.

Отец военнослужащего также сообщил, что при встрече Рамиль дал ему понять, что подвергался издевательствам. По словам отца, сын сильно похудел, а взгляд стал тяжелым. «Прямо [об издевательствах] не сказал, но дал понять, что не просто так он это совершил», – рассказывал Шамсутдинов-старший.

25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, после чего сдался. Из показаний самого военнослужащего, которые публиковал Baza, следовало, что сослуживцы угрожали ему сексуальным насилием. В Минобороны опровергали версию неуставных отношений. Случившееся в ведомстве объяснили личным конфликтом.

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#военные #закон #происшествия

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  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    как часто повторяются подобные истории

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