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18декабря
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сегодня, 10:05 0

В соцсетях сообщили, что такси «Премьер» в Благовещенске больше не работает

В соцсетях сообщили, что такси «Премьер» в Благовещенске больше не работает
Фото: pixabay.com

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что в Благовещенске закрыто такси «Премьер». Как выяснило ИА «Амур.инфо», сайт предприятия на данный момент не открывается, а по его телефону не дозвониться.

«Сегодня с 10 часов утра на линию не выпустили ни одну машину. Водители предприятия развозят последние заказы на своих личных авто. Заказы в такси "Премьер" больше не принимаются. Сообщается, что большинство таксистов ринулись в "Копеечку"», – пишет паблик.

Агентство попыталось связаться с руководством «Премьера», однако их сайт на момент публикации оказался недоступен – выдавал ошибку, а телефонный звонок либо сбрасывался после автоматического приветствия, либо на него не отвечали.

Информация о возможном закрытии такси «Премьер» появлялась в СМИ еще весной 2019 года, однако почти сразу последовало опровержение. Якобы намечалась смена юридического лица компании, а наименование службы и телефоны для вызова такси должны были остаться прежними, а все сотрудники – продолжить работу в организации.

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#транспорт

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