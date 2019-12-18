Благовещенский режиссер Сергей Храмых победил в дальневосточном кинофестивале (видео)

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Житель Благовещенска и некогда сотрудник ТК «Альфа-канал» Сергей Храмых занял первое место в основной программе дальневосточного фестиваля игрового кино «Точка возврата-2019». Картину «Зимняя резина» амурского режиссера жюри назвало лучшим фильмом. Кроме того, фильм из Благовещенска взял специальный приз.

«Организаторы предложили поучаствовать, я отправил заявку и фильм. Бюджет – тысячи полторы, чтобы стол накрыть для фильма и все. Что за приз, еще не знаю, но наградить должны в январе, организаторы приедут и вручат его», – поделился режиссер.

Его фильм также получил специальный приз жюри за лучший актёрский ансамбль. В короткометражке сыграли Игорь Булатов, Максим Бутенко, Николай Павлов, Владимир Литовченко и Игорь Амельков.

Картину «Зимняя Резина» Сергей снял в 2018 году. Ее уже успели оценить и в Благовещенске. В январе этого года Сергей одержал победу в номинации «Кино-СТАРТ» на фестивале любительских фильмов «КинАмур».

На «Точке возврата» отметился еще один фильм из Благовещенска. Картина «Подарок для Деда Мороза» Натальи Рыжковой получил специальный приз жюри за популяризацию идей доброты и гуманизма. Кроме Благовещенска, в кинофестивале приняли участие режиссеры из Хабаровска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Анадыря, Якутска, Владивостока и других дальневосточных городов. ⠀