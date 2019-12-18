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Благовещенск вошел в топ-25 городов по высоте новогодней елки

Благовещенск вошел в топ-25 городов по высоте новогодней елки
Фото: amur.info

Главная новогодняя елка Благовещенска попала в топ-25 в России. Высота праздничного дерева составляет 22 метра. Самой высокой елкой в стране стала красноярская – 55 метров. А замыкает рейтинг Москва: столичная елка измеряется 27 метрами.

Рейтинг городских елок составил туристический портал «ТурСтaт». В топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками вошли Красноярск (55 метров), Екатеринбург (50 метров), Казань (35 метров), Барнаул и Тула (обе елки по 32 метра), Уфа и Пермь (по 30 метров), Владивосток и Тюмень (по 28 метров). Замыкает десятку столичная елка, высота которой – 27 метров. Кстати, главные елки в Москве и Уфе – это настоящие, живые деревья. Самая маленькая в списке елка находится в Твери. Ее высота – 14 метров.

Среди городов Дальнего Востока самую большую елку установили в столице ДФО Владивостоке. Хабаровская елка всего на метр выше, чем благовещенская.

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#Новый год

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