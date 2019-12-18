Наложат ли мораторий на проверку технического состояния машин: обзор прессы

Последний космонавт первого, «гагаринского» отряда звездолетчиков рассказал об экстремальных условиях подготовки; создавать тюрьмы на частной основе нельзя; новая жена Петросяна отказалась от его фамилии. Газеты читал радиоведущий Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российская газета». Поскольку Амурская область – космическая, значит, все мы, ее жители, имеем отношение к космосу. Поэтому в первую очередь я назову материал, в котором рассказываются сенсационные подробности о первом, «гагаринском» отряде звездолетчиков. Это интервью с последним из этого отряда космонавтом Борисом Волыновым. Остальные уже среди звезд. Сегодня Волынову 85. Он рассказывает о 10 сутках в сурдокамере, где нет возможности вытянуть ноги. О длительном нахождении в термокамере с температурой +80. О том, как в скафандре Быковского перед стартом сдохли охлаждающие системы… В материале «Полет в экстриме» интересна каждая строчка. Буду рад, если прочтете.

Полный абзац

Что еще. Поскольку мы имеем отношение не только к космосу, но и к автомобилям, то во вторую очередь назову материал, где говорится, введут ли мораторий на проверку технического состояния машин. Пишут, что без ТО нельзя выдавать ОСАГО, а без ОСАГО нельзя управлять машиной. А попробуй пройди ТО, если на пункте будет производиться фотовидеофиксация, замер времени процедуры, определение геолокации пункта; все операторы должны быть переаккредитованы, что, естественно скажется на цене ТО. И это я только прикоснулся к проблеме, описанной в статье «Техосмотр на глазок». Кстати, изменения в закон о техосмотре вступят в силу с июня 2020 года.

Также в номере

Что еще. Поскольку все мы (помимо космоса и авто) ходим под богом, то в третью очередь назову материал, где говорится о тюрьмах. Правда, о частных тюрьмах. Тема эта уже не раз возникала на страницах газет. На сей раз пишут о том, что нельзя создавать частные места заключения, ибо это будет бизнес на скорби, нельзя наживаться на чужой беде и вине. В статье также затрагивается вопрос, не сделать ли частной и тюремную медицину, на что высокопоставленный сотрудник ФСИН Анатолий Рудый заявил, что в тюрьме и за государственный счет лечат хорошо.

Не пропусти

«Моя Мадонна» опечалила тем, что в новом году нас ждет неприятность: за прием коммунальных платежей все банки станут брать комиссии. При этом размер процентов они будут устанавливать самостоятельно. Пишут, что новшество коснется в основном клиентов Сбербанка. Ему всё мало.

Еще обратите внимание на статью «Недетское питание», где рассказывается о молодой матери, кормившей ребенка сухим заменителем молока. Автор – Дарья Дружинина – ставит ряд серьезных вопросов, касающихся работы социальных, медицинских, контролирующих и прочих служб.

А еще, знаете ли, я с большим удовольствием прочитал публикацию Марины Мартыновой «Шило на мыло». Она – про предчувствие любви. Попутно узнал, что снег может падать медленно, как конфетти.

Напишут же такое

Если на первой странице издания вы увидите Киркорова или Пугачеву, или Волочкову, или кого-то еще из этой, извините за выражение, плеяды – значит, в руках у вас «Комсомольская правда». Полюбовавшись на фото короля российской эстрады, я все-таки взглянул на название газеты – не ошибся ли? И, успокоенный (с чего бы это я ошибся), начал листать газету. Узнал, что молодая жена 74-летнего Петросяна отказалась брать его фамилию. Как-то, на мой взгляд, неосмотрительно. Прочитал, был ли у Сталина двойник (хотя, признаться, сегодня меня больше интересуют другие). Про то, что утренние пробежки ведут к инфаркту узнал. Я, видать, чувствовал. Еще про декольте и про причины развода – всё нужное, в хозяйстве пригождающееся. Но самое-самое – узнал, что выражения «безмозглый пень», или «тупой, как дуб» не имеют никакого основания. Оказывается, деревья обладают разумом. Так что сказка про Буратино – не такая уж и сказка.

На посошок

Дождались своей очереди «АиФ». Узнаете, почему, несмотря на повышение платежей за вывоз отходов, мусора в стране не стало меньше. И даже наоборот. Еще о том, почему в России одни богатеют, а другим не хватает на еду. (В скобках отмечу, что из номера в номер вопросы повторяются, так что не считайте, что вам вдруг попала в руки газета многолетней давности. Это – свежее издание.)

Еще вопрос: «Почему зима только началась, а российские города и деревни уже замерзают?» Ну и уж совсем сакраментальное: «Кто наведет порядок?» Не хватает только «Кто виноват?» и «Что делать?»

Но если вы вслух ответите на эти вопросы, вас ждут неприятности. Поэтому их в газете и нет.