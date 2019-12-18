Тигр Павлик побывал на севере Приамурья, а тигрица Елена попалась в фотоловушку

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Ученые следят за судьбой тигров Павлика и Елены, которые были отпущены в дикую природу на территории Амурской области весной 2019 года. Если Елена обосновалась на охраняемой территории Хинганского заповедника, то Павлик продолжает двухмесячную «авантюру» с исследованием севера Приамурья.

В середине октября 2019 года специалисты, отслеживающие перемещения реинтродуцированных тигров по сигналам с ошейников с GPS-модулем, зафиксировали необычную активность Павлика и Елены: словно договорившись, брат и сестра, находившиеся на приличном удалении друг от друга, почти одновременно покинули территорию Хинганского заповедника и отправились в направлении севера Амурской области. И если Елена, пройдя внушительный отрезок, все же одумалась и окольными путями вернулась на заповедную территорию, то Павлик продолжил свой северный поход, достигнув Бурейского водохранилища. Некоторое время тигр исследовал его окрестности, а после двинулся еще дальше на север.

На сайте центра «Амурский тигр» сообщается, что специалисты ждали от зверя чего-то подобного: все ранее возвращенные в дикую природу самцы демонстрировали тягу к путешествиям. Так, тигр Борис наведывался в соседний Китай, где даже задрал корову у местного жителя. После схожим маршрутом прошел тигр Сайхан, но вернулся туда, где его выпускали. Тигр Владик после выпуска на реке Бикин и вовсе совершил беспрецедентный марш-бросок из Пожарского в Хасанский район Приморья, потом снова пошел на север, но его следы потерялись где-то в Спасском районе.

Павлик продолжает свое путешествие, и пока неясно, по какому сценарию оно будет продолжаться. Специалисты предполагали, что, погуляв по довольно бедным копытными северным территориям Приамурья, Павлик одумается (или проголодается) и благополучно вернется на Хинганский хребет, где с кормовой базой все в порядке.

Но молодой тигр не спешит заканчивать свою северную «одиссею». «Павлик успешен в своих охотах, недавно он добыл лося этого года. Дальнейшее движение хищника на север Амурской области было остановлено водохранилищем, он даже пытался его переплыть, если верить данным с ошейника, но вовремя одумался. Все-таки расстояние приличное, и если бы он решился осуществить задуманное до конца, то при поднятии волны, что зачастую случается при смене погоды, мог бы и утонуть. Сейчас он неспешно движется обратно на юг области. Надо сразу смириться с тем, что, даже если Павлик вернется в заповедник, он так или иначе будет обитать за его пределами. Вопрос только в том, будет ли он возвращаться на охраняемую территорию. Надо отметить, что численность копытных животных за пределами ООПТ в Приамурье, на территории охотничьих хозяйств, достаточна для обитания тигра, а областной охотнадзор добросовестно выполняет свою работу. Так что серьезных оснований волноваться за тигра у нас нет. Продолжаем следить за его перемещениями», – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Между тем Елена благополучно обитает на заповедной территории, и, по словам специалистов, образцово-показательно питается. В пищевом рационе Елены преобладают кабаны – останки добытых хищницей хрюшек регулярно фиксирует мониторинговая группа, проверяя кластеры тигрицы. «В конце ноября мы проверили три новых кластера Елены, в каждом из них были найдены останки добытых хищницей кабанов. Судя по останкам, Елена искусно добывает себе пропитание и практически полностью съедает свою добычу. Тигрица хорошо охотится, вне зависимости от рельефа местности – успешные охоты у нее были и в долинах, и на хребтах, что говорит о хорошо развитых охотничьих навыках хищницы», – рассказал Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского государственного заповедника по науке.

Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, предпринятые специалистами конфликтной группы приморского охотнадзора, результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях ее же безопасности.

Отловив тигрицу, специалисты установили, что у нее есть тигрята. Малышей, которым на тот момент было около 6-7 месяцев от роду, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. В течение месяца тигрят благополучно отловили и доставили к матери в Центр реабилитации.

Ряд проведенных специалистами обследований показали, что взрослая тигрица не имеет шансов вернуться в дикую природу из-за «проблем определенного рода». В марте 2018 года она отправилась в Красноярский зоопарк. Тигрята же больше года находились в Центре реабилитации, где их готовили к возвращению в дикую природу.

15 мая 2019 года тигров доставили к месту выпуска в Амурскую область, где поместили в специально оборудованный временный вольер для адаптации. Спустя неделю, 23 мая, специалисты дистанционно открыли двери вольера, и тигры отправились на свободу.

В Инстаграме Центра «Амурский тигр» сообщается, что тигрица Елена попалась на видео. Ее засняли фотоловушки впервые после выпуска в дикую природу (дата на ловушке сбилась, поэтому показывается 2017 год).

«Пока братик разгуливает по северам Амурской области и пускается на разные авантюры вроде купания в водохранилищах, Елена живет в Хинганском заповеднике, охотится и гордо дефилирует перед камерами. Судя по видео, тигрица подросла, похорошела и чувствует себя прекрасно. С нетерпением ждем возвращения Павлика на заповедную территорию и первых кадров с его участием», – сказано в сообщении.