Стали известны последствия вечернего пожара в Благовещенске

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Сообщение о том, что загорелся одноэтажный нежилой дом на улице Мухина, поступило 17 декабря в 20:17. Оперативно к месту происшествия прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 14 человек и 4 единиц техники. Через 10 минут после прибытия они ликвидировали открытое горение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 50 квадратных метров, повреждена квартира на площади порядка 40 «квадратов». Люди не пострадали. Причину и виновника пожара устанавливают.