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Стали известны последствия вечернего пожара в Благовещенске

Стали известны последствия вечернего пожара в Благовещенске
Фото: instagram.com/autoroad.blg

Появились официальные сведения о пожаре, который произошел в частном доме в Благовещенске вечером 17 декабря. Этот дом нежилой, пламя причинило ему обширные повреждения.

Сообщение о том, что загорелся одноэтажный нежилой дом на улице Мухина, поступило 17 декабря в 20:17. Оперативно к месту происшествия прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 14 человек и 4 единиц техники. Через 10 минут после прибытия они ликвидировали открытое горение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 50 квадратных метров, повреждена квартира на площади порядка 40 «квадратов». Люди не пострадали. Причину и виновника пожара устанавливают.

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#пожары #происшествия

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