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18декабря
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Приамурье заняло 49-е место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок»

Приамурье заняло 49-е место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок»
Фото: Амур.инфо

В России опубликовали «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Федеральные структуры, регионы и муниципальные округа поделили по степени прозрачности проведения торгов. В рейтинг вошли Амурская область и Благовещенск.

Приамурье среди регионов РФ оказалось на 49-м месте с 4 889 баллами, средняя категория прозрачности. Результат Благовещенска среди муниципальных округов – базовая степень прозрачности, 63-е место, 3 938 баллов.

Якутия среди регионов заняла 7-е место, у Сахалина – 14-е. Камчатка – на 27-м месте, Магаданская область – на 42-м, результат Иркутской области – 46-е место рейтинга. Приморский край и ЕАО находятся на 51-м и 54-м местах соответственно. Забайкалье – 55-е место, Хабаровский край – 57-е. В аутсайдерах – Чукотка и Бурятия – 79-е и 82-е места соответственно.

В конкурсе муниципальных образований на первом месте оказался Владивосток, на третьем – Хабаровск, на шестом – Южно-Сахалинск. Результат Якутска – 17-е место, Иркутска – 29-е, Читы – 47-е, Уссурийска – 50-е, Улан-Удэ – 55-е. Магадан находится на 65-й позиции, Биробиджан – 81-й, Анадырь – 83-й, пишет Eastrussia.ru.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    что то здесь не чисто

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