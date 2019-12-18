Гороскоп 18 декабря: Львам стоит проявить осторожность, а Рыбам не нужно быть многословными

Восход Солнца: 08:24

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Неблагоприятный день. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Снизить негативные тенденции дня сможет только осмотрительность и действия, основанные на объективной оценке происходящего. Звезды предупреждают женщин-Овнов о возможном скором завершении романтического увлечения.

Телец. День благоприятный для перспективного планирования и оценки собственного положения. Идеи, о которых Вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Организаторские способности помогут найти средства для реализации намерений.

Близнецы. День несет ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал находится на таком низком уровне, что вам будет сложно объективно оценить события.

Рак. Напряженный в эмоциональном отношении день. Расположение планет по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Кроме того, возможны проблемы с жилищем или имуществом. Вероятно великое множество критических ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Читайте также

Гороскоп на неделю 16 – 22 декабря: Тельцы будут веселиться, у Дев незапланированный доход

Лев. День символизирует активизацию стихий, разрушение. Не рекомендуется перенапрягаться. Автолюбителям сегодня нужно быть особенно осторожными. Вероятны мелкие недоразумения, ощущение незащищенности, тяжелые предчувствия. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие, но тратить деньги по пустякам не стоит.

Дева. Ожидается значительный спад в вашем финансовом положении. Вероятны большие непредвиденные траты, в результате чего вам будет трудно восстановить прежний уровень жизни. Личная жизнь может иметь в своем развитии противоречивые тенденции.

Весы. Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери или же объем трат превышает поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Может случиться и так, что Вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные.

Скорпион. Благоприятный день. Проблемы на службе со временем решатся, а Вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми. Обратив внимание на окружающих вас людей, Вы найдете в них новые достоинства. Уверенность в себе и близких людях может положительно отразиться на вашем настроении.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. Опасный напряженный день. Напряженность на работе сохраняется. Не исключено, что Вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Планеты рекомендуют не обращать внимания на препятствия на своем пути. Это день испытаний и эмоционального обновления.

Козерог. День благоприятен для заключения новых контрактов и для деловых переговоров. Ваши оптимизм, легкость в общении и личное обаяние обусловят ряд позитивных ситуаций, которые в будущем принесут прибыль или повысят авторитет. Постарайтесь завершить важные дела ко второй половине дня. Ослабление жизненного потенциала чревато депрессией и тягой к соблазнам, которые могут значительно осложнить отношения с партнером.

Водолей. День символизирует родственные связи, прибавление семейства. Вероятно установление равновесия и ясность мыслей. Сегодня Вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие операции. Окружающее будет понятным и управляемым.

Рыбы. День перемен и неожиданных поворотов судьбы. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями. Немногословность и умение анализировать события – верный шанс сохранить уверенность в своих силах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев