Полиция проводит проверку по факту агрессии собак в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

«Сегодня в МО МВД России "Благовещенский" обратился житель города, который сообщил, что вечером, когда его несовершеннолетняя дочь проходила мимо дома 182/2 по улице Красноармейской, за ней увязалась стая бродячих собак и животные вели себя агрессивно; девочка испугалась. Заявление принято. По данному факту проводится проверка. Информация о произошедшем будет направлена в управление ЖКХ города Благовещенска, также собранные материалы будут направлены в управление ветеринарии Амурской области для рассмотрения и принятия решения по подведомственности», – сообщили в УМВД.