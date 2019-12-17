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17декабря
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Полиция проводит проверку по факту агрессии собак в Благовещенске

Полиция проводит проверку по факту агрессии собак в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

История с бродячими собаками, которые терроризируют благовещенцев, живущих в районе пересечения улиц Загородной и Красноармейской, получила продолжение. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, правоохранители проводят проверку.

«Сегодня в МО МВД России "Благовещенский" обратился житель города, который сообщил, что вечером, когда его несовершеннолетняя дочь проходила мимо дома 182/2 по улице Красноармейской, за ней увязалась стая бродячих собак и животные вели себя агрессивно; девочка испугалась. Заявление принято. По данному факту проводится проверка. Информация о произошедшем будет направлена в управление ЖКХ города Благовещенска, также собранные материалы будут направлены в управление ветеринарии Амурской области для рассмотрения и принятия решения по подведомственности», – сообщили в УМВД.

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#животные #происшествия

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