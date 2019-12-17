Осужден житель Шимановска, вовлекший подростков в потребление наркотиков

В Шимановске осудили 24-летнего местного жителя. Ему вменяли хранение и изготовление наркотиков, а также вовлечение подростков в их потребление.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина совместно с двумя подростками 17 и 15 лет по месту жительства изготовил наркотическое средство в значительном размере. После этого вовлек несовершеннолетних в употребление «дури».

Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, мужчина ранее был неоднократно судим за хищение чужого имущества и незаконный оборот наркотиков.

Приговором Шимановского районного суда амурчанину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.