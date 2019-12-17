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17декабря
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сегодня, 20:13 1

Осужден житель Шимановска, вовлекший подростков в потребление наркотиков

Осужден житель Шимановска, вовлекший подростков в потребление наркотиков
Фото: pixabay.com

В Шимановске осудили 24-летнего местного жителя. Ему вменяли хранение и изготовление наркотиков, а также вовлечение подростков в их потребление.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина совместно с двумя подростками 17 и 15 лет по месту жительства изготовил наркотическое средство в значительном размере. После этого вовлек несовершеннолетних в употребление «дури».

Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, мужчина ранее был неоднократно судим за хищение чужого имущества и незаконный оборот наркотиков.

Приговором Шимановского районного суда амурчанину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#криминал #происшествия #суды #Шимановск

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 минуты назад

    А почему не осуждают то гавно, которое хочет повысить нам квартплату.

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