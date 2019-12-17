Амурчан просят помочь в поисках мужчины, о судьбе которого неизвестно с лета

В Амурской области продолжаются поиски пропавшего Ивана Сластина 1985 года рождения. Жителей региона просят помочь установить его местонахождение.

Об исчезновении Ивана Ивановича Амур.инфо сообщало в начале августа. 17 декабря пресс-служба УМВД России по Амурской области известила, что амурчанина по-прежнему разыскивает полиция.

Мужчина пропал после того, как 22 июля вышел из дома в селе Заган Своободненского района.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170 сантиметров, телосложение плотное. Особые приметы: отсутствуют пальцы на обеих ступнях ног, на голени правой ноги имеется татуировка в виде краба. На момент ухода из дома был одет в черные брюки, черную кофту с капюшоном, темные кроссовки с оранжевой окантовкой.

Всех, кому известно местонахождение амурчанина, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-20, 59-43-97, 59-41-05.