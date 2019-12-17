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В Приамурье компания выплатила работникам миллионный долг по зарплате

В Приамурье компания выплатила работникам миллионный долг по зарплате
Фото: Амур.инфо

В Амурской области работникам теплоснабжающей компании выплатили задолженность по зарплате на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Это произошло после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура.

Прокуратура Бурейского района провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что ООО «Теплоснабжающая компания» в нарушение Трудового кодекса РФ не выплатило заработную плату работникам за октябрь 2019 года. Сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По результатам проверки прокурор Бурейского района возбудил в отношении руководителя компании административное дело. В суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты на сумму свыше 700 тысяч рублей. Требования прокуратура были рассмотрены и удовлетворены.

Одновременно руководителю предприятия внесли представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, виновное лицо – привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря вмешательству прокуратуры ООО «Теплоснабжающая компания» выплатило работникам задолженность по заработной плате.

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#работа

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