Амурчане завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

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Сборная Амурской области приняла участие во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Памяти погибших товарищей». Состязания проходили с 13 по 15 декабря в городе Дзержинск Нижегородской области. Турнир собрал 542 спортсмена из более чем 30 регионов страны.

По итогам соревнований в копилке амурчан оказались пять медалей. Золото взял боец из Белогорска Александр Мащенко, а его товарищу по спортивному залу Даниилу Пушкареву удалось стать третьим. Тренирует спортсменов Эркен-Нур-Мухаметович Мурзаев.

Еще три медали везут благовещенцы. Серебро завоевал Станислав Ершов (тренеры Владимир Вивдич, Александр Купцевич). По бронзовой медали у Вадима Глобы (тренер Андрей Обухов) и Серафимы Усольцевой (тренер Денис Воейков), сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.