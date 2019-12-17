Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:28 0

Амурчане завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Амурчане завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Фото: instagram.com/minsport28

Сборная Амурской области приняла участие во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Памяти погибших товарищей». Состязания проходили с 13 по 15 декабря в городе Дзержинск Нижегородской области. Турнир собрал 542 спортсмена из более чем 30 регионов страны.

По итогам соревнований в копилке амурчан оказались пять медалей. Золото взял боец из Белогорска Александр Мащенко, а его товарищу по спортивному залу Даниилу Пушкареву удалось стать третьим. Тренирует спортсменов Эркен-Нур-Мухаметович Мурзаев.

Еще три медали везут благовещенцы. Серебро завоевал Станислав Ершов (тренеры Владимир Вивдич, Александр Купцевич). По бронзовой медали у Вадима Глобы (тренер Андрей Обухов) и Серафимы Усольцевой (тренер Денис Воейков), сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Просмотров всего: 70

#спорт

распечатать


В России и мире

Алексей Ягудин вмешался в масштабный скандал фигурного катания
Спорт

Благовещенские волейболисты переехали в обновленное здание
В России и мире

Скандал вокруг приостановки карьеры Загитовой набирает обороты
Общество 29

В России хотят вернуть пиво на стадионы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь