В Амурской области чиновницу осудили за получение взятки

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В Амурской области вынесли приговор председателю комитета администрации Шимановского района по управлению муниципальным имуществом района. Она признана виновной в получении взятки.

Установлено, что в период с 18 сентября 2015 года по 29 декабря 2018 года амурчанка получала деньги от директора одной из компаний. Взамен предполагалось заключение договоров на проведение землеустроительных работ для нужд муниципального образования только с данной организацией.

На основании постановления суда чиновницу отстранили от занимаемой должности. В ходе предварительного следствия она полностью признала свою вину.

Приговором Шимановского районного суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.