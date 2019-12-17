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Ушла из жизни известный благовещенский учитель Екатерина Холобуда

Ушла из жизни известный благовещенский учитель Екатерина Холобуда

Ушла из жизни учитель гимназии № 1 Благовещенска Екатерина Холобуда. Прощание с ней пройдет 19 декабря с 9 до 10 часов утра в ритуальном зале Амурской областной больницы.

Екатерина Дмитриевна работала в гимназии № 1 с 1985 по 2017 годы, преподавала алгебру и геометрию. Ее педагогический стаж составляет 35 лет, сообщили в управлении образования Благовещенска. Екатерина Холобуда – победитель конкурса лучших учителей приоритетного национального проекта «Образование», отличник народного просвещения.

В управлении образования отмечают, что Екатерина Дмитриевна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей. Ее родным и близким выражают искренние соболезнования.

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#жизнь

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