В новогоднем городке Свободного рассыпалась ледовая конструкция

Фото: instagram.com/svbnews

Вечером 17 декабря в социальных сетях появилась информация о происшествии в новогоднем городке Свободного. На площади рассыпался шар изо льда. Случившееся прокомментировали власти населенного пункта.

«(…) рухнул один из возведенных ледовых шаров. По счастливому совпадению, в это время там не было детей. Шар не выдержал установленную крышу», – известил инстаграм-паблик svbnews.

«Шар сегодня рассыпался. Сейчас ответственность за ледовый городок лежит полностью на подрядчике, который строит городок. Когда мы будем его принимать (приемка у нас назначена на 25 декабря), то, разумеется, мы будет просматривать и безопасность всех строений и конструкций, которые там будут возведены. Сейчас принято решение о том, что если они успеют, то они восстановят, сделают такой же шар», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Свободного.

Власти подчеркивают, что внутрь конструкции людям попасть будет нельзя – вход не предусмотрен, поэтому шар не может рухнуть кому-либо на голову.