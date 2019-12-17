На безопасность колледжей и интернатов Приамурья требуется более 50 миллионов рублей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

17 декабря состоялось заседание правительства Амурской области. На нем министр образования и науки региона Светлана Яковлева рассказала о мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, которые находятся в ведомстве областного минобрнауки.

Как было отмечено, за минувшие полмесяца проверено восемь колледжей и шесть организаций интернатного типа. Пристальное внимание сотрудников министерства обращено на организацию воспитательной работы, работу социально-психологических служб, комплексную безопасность.

«Установлено, что в учреждениях обеспечивается физическая охрана объектов образования. У сотрудников охраны имеются: журналы регистрации посетителей, осмотра территории, проверки работы охранной службы, списки обучающихся по группам. Учреждениями обеспечивается пропускной режим», – цитирует Светлану Яковлеву пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

В результате проверок выявлены и нарушения. На одного из руководителей наложено дисциплинарное взыскание.

В настоящее время образовательные организации проходят категорирование – это отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. В соответствии с категорией по согласованию с УФСБ, УМВД и Росгвардией разрабатываются соответствующие паспорта безопасности.

Министерством образования и науки Амурской области подготовлена и направлена в региональное министерство финансов информация о потребности в финансировании мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности подведомственных учреждений. Так, в будущем году на покупку дополнительных турникетов, металлодетекторов, систем видеонаблюдения и заключение договоров с квалифицированной физической охраной требуется более 50 миллионов рублей.

Помимо этого, как было отмечено на совещании, сотрудниками регионального минобрнауки прорабатывается вопрос обеспечения безопасности детей во время новогодних праздников.

«Большое внимание уделяется занятости детей, важно, чтобы они не были предоставлены сами себе», – сказала глава минобрнауки области.