В Белогорске устанавят новогоднюю ель весом более тонны

В Белогорске приступили к установке искусственной 12-метровой ели. Новая сборно-разборная металлическая конструкция с хвоей зеленого цвета из лески ПВХ весом более тонны была приобретена в 2018 году. В комплекте предусмотрено декоративное ограждение.

«Ель будет украшать новая иллюминация, а также глянцевые новогодние шары золотого, серебряного и красного цветов, – рассказала директор службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Татьяна Басос. – На верхушке ели – красная пятиконечная звезда высотой в метр».

Строительство снежного городка в Белогорске продолжается. Накануне завершила работу снежная пушка. Агрегат выработал необходимое количество искусственного снега для устройства горки. «Произведена генерация искусственного снега в объеме 246 кубов, – добавила Татьяна Басос. – В этом году по решению главы города Станислава Мелюкова горка будет шире, чем обычно, она будет двухскатная. Между скатами будет ледовая изгородь. Один скат 2,5 метра в ширину, второй 1,5 метра».

Накануне в снежном городке началась художественная резка льда: вырезаны цифры 2020, а также пьедесталы для ледовых фигур, на которые установили заготовки под фигуры.

Открытие ледового городка состоится в последнюю субботу 2019 года – 28 декабря. В этом сезоне впервые площадь украсят декоративно-художественные ледовые композиции на постаменте не менее двух метров высотой: «Царевна на ладье», «Князь Гвидон, Царевна лебедь», «Василиса Премудрая (из Тридевятого царства)», «Золотая рыбка», а также фотозона «Конь-каталка» и ледовая горка «Белочка».

Ледовые скульптуры и декоративное ледовое ограждение с художественной резьбой и ледовыми арками будут подсвечены светодиодными цветными прожекторами.

Как и в прошлом году, хозяевами среди новогодних декораций будут 3,5-метровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Будут установлены фотозоны «Снеговик Чарли» и светящаяся композиция из трех оленей. Установят на площади и деревянную пятискатную горку, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.