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17декабря
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Ургант, Мартиросян и Светлаков пошутили про миллиардные хищения на Восточном

Ургант, Мартиросян и Светлаков пошутили про миллиардные хищения на Восточном
Фото: roscosmos.ru

В Москве состоялся живой концерт с участием трех из четырех ведущих остроумного телешоу, исчезнувшего с экранов два года назад – «Прожекторперисхилтон». В числе прочих, прозвучала и шутка про амурский космодром Восточный.

«Слышали о миллиардных хищениях на космодроме Восточный? – А что вы хотели? Не надо было космодром называть, как чайхану», – заявили ведущие вечера.

Эта шутка стала одной из пяти главных на вечере, пишет издание «Собеседник».

Также ведущие в этот вечер шутили про пятую свадьбу Евгения Петросяна, приговоры и посадки фигурантов «московского дела», а также про нового президента Украины, который как и Мартиросян со Светлаковым – тоже бывший кавээнщик.

Стоимость билетов на шоу доходила до 55 тысяч рублей, и участники обещали всем пришедшим отсутствие цензуры и «тормозов». Однако, по словам корреспондента издания, шутить на острые и запретные темы ведущие избегали, даже несмотря на то, что это не был телеэфир, из него ничего нельзя было вырезать.

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#космодром

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