Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 0

Я могла погибнуть: Анастасия Волочкова чуть не разбилась во время шоу

Я могла погибнуть: Анастасия Волочкова чуть не разбилась во время шоу
Фото: instagram.com/volochkova_art/

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова едва не погибла во время концерта. Звезда рассказала, что трагедия чуть не случилась при выполнении номера в клетке.

«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебёдке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Я могла погибнуть», – рассказала Волочкова телеканалу «Москва 24».

Впрочем, зрителей больше впечатлила не сама история с клеткой, а внешность и поведение танцовщицы. По мнению комментаторов, балерина во время интервью была слишком бледной и вялой, а виной всему то, что Волочкова якобы могла быть пьяной, пишет Life.

Недавно знаменитость сообщила о том, что изменила внешность ради любимого. Анастасия показалась на публике в парике с длинными светлыми волосами и челкой.

Просмотров всего: 25

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Ольга Бузова объяснила, почему осталась одна после шоу «План Б»
В России и мире 7

Волочкова кардинально изменила внешность ради возлюбленного
В России и мире 3

Женщина-трансгендер хочет вставить грудные импланты в голову
В России и мире

Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь