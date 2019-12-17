Я могла погибнуть: Анастасия Волочкова чуть не разбилась во время шоу

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова едва не погибла во время концерта. Звезда рассказала, что трагедия чуть не случилась при выполнении номера в клетке.

«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебёдке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Я могла погибнуть», – рассказала Волочкова телеканалу «Москва 24».

Впрочем, зрителей больше впечатлила не сама история с клеткой, а внешность и поведение танцовщицы. По мнению комментаторов, балерина во время интервью была слишком бледной и вялой, а виной всему то, что Волочкова якобы могла быть пьяной, пишет Life.

Недавно знаменитость сообщила о том, что изменила внешность ради любимого. Анастасия показалась на публике в парике с длинными светлыми волосами и челкой.