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17декабря
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В Благовещенске возобновилось водоснабжение в домах, попавших в зону аварии

В Благовещенске возобновилось водоснабжение в домах, попавших в зону аварии
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске восстановили холодное водоснабжение в микрорайоне. Ремонт водопровода завершен.

«По состоянию на 16:25 амурского времени в Благовещенске, в районе многоквартирного жилого дома по улице Институтская, 13/1, ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановлено в полном объеме», – сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 16 декабря, в районе дома № 13/1 на улице Институтской произошел порыв. От холодного водоснабжения были отключены 14 домов, в которых проживают 3 843 человека, из них 1 252 – дети.

Без воды остались жильцы домов № 20, 24, 26 на Студенческой, № 20/2, 20/4, 13, 13/1, 13/3, 13/5, 17, 17/1 – на Институтской и № 7, 11/1, 11/3 – на Василенко. От воды также были отключены школа № 16 и прогимназия. Был организован подвоз воды. Школа и прогимназия в этот день не работали.

В связи с коммунальной аварией прокуратура Благовещенска начала проверку. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#ЖКХ #происшествия

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