ТЦ «Флагман» снова эвакуируют из-за сообщения о минировании

Обновлено: 17:42



Торговый центр «Флагман» вновь эвакуировали. Причина тому – очередное сообщение о минировании. Всех людей вывели на улицу, на месте работают сотрудники спецслужб.

В городской полиции сообщили, что сообщение об опасном предмете поступило в 16:05. В ходе проверки оно не подтвердилось.

В декабре эвакуация в ТЦ проводилась дважды, сегодняшний случай третий по счету. Первый раз ложное сообщение о минировании поступило 5 декабря, затем 14 декабря.