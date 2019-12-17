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ТЦ «Флагман» снова эвакуируют из-за сообщения о минировании

ТЦ «Флагман» снова эвакуируют из-за сообщения о минировании

Обновлено: 17:42

Торговый центр «Флагман» вновь эвакуировали. Причина тому – очередное сообщение о минировании. Всех людей вывели на улицу, на месте работают сотрудники спецслужб.

В городской полиции сообщили, что сообщение об опасном предмете поступило в 16:05. В ходе проверки оно не подтвердилось.

В декабре эвакуация в ТЦ проводилась дважды, сегодняшний случай третий по счету. Первый раз ложное сообщение о минировании поступило 5 декабря, затем 14 декабря.

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#происшествия

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