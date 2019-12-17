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Благовещенцев ждет новогоднее лазерное шоу и представление с ростовыми куклами

Благовещенцев ждет новогоднее лазерное шоу и представление с ростовыми куклами
Фото: pixabay.com

Во время новогодних каникул в Благовещенске пройдет более 80 праздничных мероприятий, а вместе с предновогодним периодом – больше 250 представлений, концертов, мастер-классов, конкурсов и выставок. Их организуют ГДК, ОКЦ и муниципальная информационная библиотечная система города.

Основные праздничные мероприятия состоятся 31 декабря, 3 и 6 января на площади Ленина, в которых будут задействовано более 300 артистов и волонтеров.

Новый год благовещенцы начнут отмечать 31 декабря в 18:00 на главной площади города. До 19:00 будут работать 6 интерактивных площадок: 3 – игровые для детей и взрослых и 3 – в рамках городского конкурса на лучшую новогоднюю ель «Елочный базар». Участникам предстоит креативно нарядить зеленых красавиц. За самые оригинальные украшения конкурсанты получат ценные призы. Горожане в новогодних костюмах без подарка тоже не останутся.

Одновременно в 19:00 начнется лазерное шоу. В течение 3 минут гостям праздника расскажут историю Нового года в России и отразят знаковые для нашей страны даты – 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 320-летие Указа Петра Первого о праздновании Нового года 1 января.

После лазерного шоу развернется праздничное действо под названием «Новогодний календарь» с участием традиционных новогодних персонажей и ростовых кукол Календарь, Часы и Мыши, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Общегородской праздник завершится красочным фейерверком в 20:00.

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#Новый год #праздники

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