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сегодня, 17:05 0

В Благовещенске автомобиль опрокинулся, столкнувшись с другой машиной (фото, видео)

В Благовещенске автомобиль опрокинулся, столкнувшись с другой машиной (фото, видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

17 декабря в социальных сетях появилась информация о серьезном ДТП, которое произошло в Благовещенске. Один из участников аварии – предположительно, машина марки УАЗ – опрокинулся на бок, столкнувшись с «фордом».

Сообщается, что происшествие случилось на перекрестке улиц Студенческая – Промышленная. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что обошлось без пострадавших. Обстоятельства устанавливаются.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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