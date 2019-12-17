В Благовещенске автомобиль опрокинулся, столкнувшись с другой машиной (фото, видео)
17 декабря в социальных сетях появилась информация о серьезном ДТП, которое произошло в Благовещенске. Один из участников аварии – предположительно, машина марки УАЗ – опрокинулся на бок, столкнувшись с «фордом».
Сообщается, что происшествие случилось на перекрестке улиц Студенческая – Промышленная. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что обошлось без пострадавших. Обстоятельства устанавливаются.
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