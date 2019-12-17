Самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум» готовится к работе в селах Приамурья

Амурский мобильный технопарк «Кванториум» вскоре отправится по населенным пунктам Приамурья. В Благовещенске автомобиль проходит техобслуживание и брендирование по дизайн-макету, который согласован Фондом новых форм развития образования. После этого «Кванториум» отправится по утвержденному маршруту.

«Мобильный технопарк, который поступил в Амурскую область, – самый большой в России, – отметила руководитель центра Наталья Домашенко. – Длина автомобиля составляет почти 14 метров, его высота – около четырех метров, а ширина в разложенном состоянии – 5,5 метра. В машине есть проектная и рабочие зоны, а также зона хранения».

Машина спроектирована и изготовлена на предприятии, которое специализируется на переоборудовании автомобилей по индивидуальным техническим заданиям. Технопарк сделан на базе «КамАЗа» и представляет собой тягач с прицепом. Конструкция позволяет не только преодолевать большие расстояния, но и перевозить дорогостоящее оборудование в условиях бездорожья.

Мобильный технопарк «Кванториум» будет оснащен самой современной техникой. Она требуется для занятий по трем направлениям: «Робо/Промдизайн», «VR/IT», «Гео/Аэро».

Первый маршрут соединит шесть населенных пунктов, которые технопарк будет посещать непрерывно, – это села Тамбовка, Константиновка, Поярково, Екатеринославка, Возжаевка и Ивановка. Пока машина была в производстве, в указанных поселениях работали наставники. На базе общеобразовательных школ ежедневно проводились уроки технологии и дополнительные занятия по направлениям на выбор. Наставники знакомили ребят не только с обязательными навыками – hard-компетенциями, но и давали soft-компетенции, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цель и достигать ее, создавать актуальный и востребованный проект.

В перспективе сеть технопарков в Приамурье будет расширена. К 2022 году в регионе будут действовать пять передвижных лабораторий.