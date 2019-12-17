В городах Амурской области квартплата в 2020 году может вырасти на 7,1 %

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Так, в городах Амурской области платежи за ЖКХ в целом могут вырасти максимум на 7,1 %. Такой же индекс установлен для многих сельсоветов региона. В некоторых населенных пунктах квартплату разрешили поднимать не более чем на 5,2 %, 5,0 %, 4,7 %, 4,0 %.

В частности, в Куропатинском сельсовете Тамбовского района плата может повыситься на 5,2 %. При том что в остальных десяти сельсоветах Тамбовского района стоимость коммунальных услуг повысится не более чем на 7,1 %.

В Тындинском районе для двух сельсоветов установлен предельный индекс в 4,0 %. Для остальных 18 сельсоветов – 7,1 %.

В Благовещенском районе для трех сельсоветов – Натальинского, Новопетровского и Новотроицкого – установлен предел в 5,5 %. Для остальных 8 сельсоветов – 7,1 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что, согласно распоряжению Дмитрия Медведева об индексах роста платы за ЖКХ, для Амурской области был установлен предел в 4,7 %, то есть меньше, чем установлено для большинства населенных пунктов Амурской области региональным постановлением.

Как пояснили в управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, помимо утверждаемых на федеральном уровне пределов, устанавливаются также предельно допустимые отклонения от величины указанных индексов.

Согласно федеральному правовому акту, предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям Амурской области для 2020 – 2023 годов установлены в размере 2,4 %