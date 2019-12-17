Легковушку развернуло на дороге Благовещенска после опасных маневров (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео происшествия, которое случилось в Благовещенске. Водитель легковушки предпринял опасные маневры на дороге, после чего его транспорт развернуло.

Из ролика следует, что водитель, увеличив скорость, пошел на обгон других участников движения. После этого автомобиль резко развернуло на проезжей части. Произошло ли столкновение с другими машинами, а также получила ли повреждения легковушка, не ясно.

Пользователи Инстаграма отметили, что таких водителей надо пожизненно лишать водительских прав. Один из комментаторов написал, что встречался с этой легковушкой на дороге: «Обгонял меня на днях (…) я [сильно испугался]».

Видео: instagram.com/mreporter_blg