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Амурчанин попался на удочку мошенника, якобы продающего трактор, и лишился 100 тысяч

Амурчанин попался на удочку мошенника, якобы продающего трактор, и лишился 100 тысяч
Фото: pixabay.com

Житель села Короли Октябрьского района, пожелавший купить трактор, наткнулся на мошенника. Техника якобы продавалась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Амурчанин связался с продавцом и дважды внес предоплату на общую сумму в 100 тысяч рублей. Но не увидел ни трактора, ни денег.

Житель амурского села обратился в полицию. Предварительно установлено, что в первый раз мужчина согласился внести в качестве предоплаты 50 тысяч. После перевода продавец сообщил, что доставит трактор в течение суток, если тот внесет еще столько же. Амурчанин выполнил и это условие, однако в оговоренные сроки машину так и не увидел.

В очередной раз связавшись с продавцом, потерпевший узнал, что ему вновь требуется перевести деньги. На этот раз житель Октябрьского района ответил отказом, тогда злоумышленник сообщил, о том, что сделка купли-продажи не состоится и в течение суток он вернет покупателю деньги. Но денежные средства на счет потерпевшего так и не вернулись.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

В ноябре этого года Амур.инфо уже сообщало о подобном случае мошенничества. Тогда на удочку мошенника также попался житель Октябрьского района.

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#происшествия #транспорт #финансы

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