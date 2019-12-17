Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 2

Врач-онколог: химиотерапии бояться не нужно

Врач-онколог: химиотерапии бояться не нужно

Врач-онколог, химиотерапевт Амурского онкологического диспансера Наталья Товбик стала гостьей программы «Простые вопросы». Она рассказала, как проводится лечение онкологическим больным в диспансере.

«Мы хотим донести людям, что химиотерапия – это сейчас современный способ лечения онкологии. Много препаратов используется. Не нужно ее бояться, не нужно бояться тех осложнений, которые могут быть. Тошнота, рвота, выпадение волос – это все может быть, но это поправимо. Нужно просто довериться врачу», – рассказывает Наталья Товбик.

В программе обсудили и то, что некоторые амурчане предпочитают лечиться в Южной Корее. По мнению Натальи Александровны, там лучше проводится диагностический этап, при этом все это стоит денег. Лекарственные же препараты, которые используются для лечения, в обеих странах одинаковые.

«Мы работаем с теми же препаратами, что и в Южной Корее. Но они у нас все бесплатные. Поэтому говорить о каком-то платном лечение неприемлемо. Не нужно продавать дом, квартиру, машину, чтобы прийти к нам на лечение. Все лечение в нашем амурском диспансере бесплатное, и обследование тоже бесплатное», – объясняет Наталья Товбик.

Просмотров всего: 375

#здоровье #Простые вопросы

распечатать


Общество

Жительнице Свободного нужна кровь редкой группы
В России и мире

Мальчик спас младшую сестру благодаря молниеносной реакции
Общество 3

Больным после инсульта и инфаркта будут выдавать бесплатные лекарства
Общество 2

Медицинский психолог: излишняя загруженность ребенка может привести к заболеванию
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Задело

    Задело
    43 минуты назад

    Кто-нибудь знает хоть одного человека, поборовшего эту страшную болезнь? Человека,который излечился и больше про нее не вспоминает! Лично в моем окружении таких нет.......

  • aeroplan

    aeroplan
    37 минут назад

    Задело

    Кто-нибудь знает хоть одного человека, поборовшего эту страшную болезнь? Человека,который излечился и больше про нее не вспоминает!



    Да. Знаю. Не то,чтобы не вспоминать совсем,но болячка отступила.Уж 6-7 лет...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь