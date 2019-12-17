Врач-онколог: химиотерапии бояться не нужно

Врач-онколог, химиотерапевт Амурского онкологического диспансера Наталья Товбик стала гостьей программы «Простые вопросы». Она рассказала, как проводится лечение онкологическим больным в диспансере.

«Мы хотим донести людям, что химиотерапия – это сейчас современный способ лечения онкологии. Много препаратов используется. Не нужно ее бояться, не нужно бояться тех осложнений, которые могут быть. Тошнота, рвота, выпадение волос – это все может быть, но это поправимо. Нужно просто довериться врачу», – рассказывает Наталья Товбик.

В программе обсудили и то, что некоторые амурчане предпочитают лечиться в Южной Корее. По мнению Натальи Александровны, там лучше проводится диагностический этап, при этом все это стоит денег. Лекарственные же препараты, которые используются для лечения, в обеих странах одинаковые.

«Мы работаем с теми же препаратами, что и в Южной Корее. Но они у нас все бесплатные. Поэтому говорить о каком-то платном лечение неприемлемо. Не нужно продавать дом, квартиру, машину, чтобы прийти к нам на лечение. Все лечение в нашем амурском диспансере бесплатное, и обследование тоже бесплатное», – объясняет Наталья Товбик.