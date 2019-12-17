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Власти Благовещенска: вопрос теплоснабжения в Астрахановке и поселке аэропорта решен

Власти Благовещенска: вопрос теплоснабжения в Астрахановке и поселке аэропорта решен
Фото: pixabay.com

Во вторник, 17 декабря, мэр Благовещенска провела совещание по поводу теплового режима в поселке Астрахановка и поселке аэропорта. Участие также приняли заместители мэра, руководители управления ЖКХ, ресурсоснабжающей организации, руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

Главный управляющий директор АО «АКС» Константин Куликовский доложил мэру Благовещенска, что вопрос теплоснабжения в жилых домах в этих районах города решен.

По словам главы компании, основная причина низкого температурного режима в жилом секторе Астрахановки – незаконная врезка жителями частного сектора в инженерные сети системы отопления циркуляционных насосов – практически устранена. В результате проведенных рейдовых мероприятий большая часть незаконно установленного оборудования отключена.

На сегодняшний день котельная работает с заданными в соответствии с утвержденным графиком параметрами. Специалисты стабилизировали гидравлический режим с учетом отключенного оборудования потребителей.

Также регулировочные работы по нормализации температурного режима проведены и в поселке Аэропорт. Температура в квартирах горожан сейчас в пределах нормы, в детском саду № 49 термометры показывают от 21 до 25 градусов тепла, информируют в пресс-службе мэрии.

Валентина Калита поручила управлению ЖКХ и АО «АКС» не снимать контроль по этим районам, постоянно мониторить ситуацию, чтобы не допустить снижения температурного режима.

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#городская власть #ЖКХ #мэрия

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