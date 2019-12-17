Алексей Ягудин вмешался в масштабный скандал фигурного катания

Фигурист Алексей Ягудин возмутился травлей знаменитого тренера и комментатора Татьяны Тарасовой. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице, как ко второй маме и не хочет, чтобы ее травили.

Спортсмен написал, что должен встать на защиту заслуженного тренера и признался, что бесконечно восхищается ее профессионализмом и человеческими качествами.

«Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу», – написал в Инстаграме Ягудин. Он заявил, что Тарасова не только легендарный тренер, но и блестящий комментатор.

«Нужно ценить легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи», – призвал Алексей Ягудин.

Сразу несколько скандалов в отечественном фигурном катании вспыхнуло в декабре 2019 года. После ухода Загитовой из спорта на перерыв Тарасова и Плющенко высказались нелестно о команде Этери Тутберидзе, тренере Загитовой. После в Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить Татьяну Тарасову от комментирования спортивных трансляций фигурного катания. Также на Тарасову постоянно обрушивается критика по поводу того, что у нее предвзятое отношение ко многим спортсменам. Например, во время Олимпиады 2018 года тренер во время прямого эфира откровенно болела за Евгению Медведеву.