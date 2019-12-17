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17декабря
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сегодня, 16:00 1

В Хабаровском крае обнаружили бруцеллез у коров, купленных в Амурской области

В Хабаровском крае обнаружили бруцеллез у коров, купленных в Амурской области
Фото: pixabay.com

В селе Гаровка-1 Хабаровского края выявили заболевание коров бруцеллезом. По информации СМИ, эти животные были куплены в Амурской области.

«В результате проведения плановых противоэпизоотических мероприятий в личном подсобном хозяйстве (…), расположенном в селе Гаровка-1 Хабаровского муниципального района, выявлено заболевание крупного рогатого скота бруцеллезом. Приказом управления ветеринарии правительства Хабаровского края от 12.12.2019 № 146 в ЛПХ (…) установлены ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию», – сообщается на сайте управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

Было установлено, что в личное подсобное хозяйство ввезли животных без соблюдения требований ветеринарного законодательства. А именно – коров приобрели без ветеринарных сопроводительных документов, без проведения необходимых диагностических и профилактических мероприятий, без постановки на учет в государственной ветеринарной службе.

Отмечается, что владельцу хозяйства предписано подвергнуть убою больных бруцеллезом животных.

«Крупный рогатый скот владельцы закупили без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов в Амурской области. При проведении плановых осенних обработок, лабораторные исследования на бруцеллез дали положительный результат у двух из 4 коров», – цитирует ИА «Хабаровский край сегодня» начальника отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы краевого управления ветеринарии Марину Данилову.

Агентство пишет, что «в таком случае больных животных ждет только убой. Специалисты уже провели необходимые действия, ветсанэкспертизу, дезинфекцию. Сейчас районные службы проводят отбор проб крови животных во всем селе».

Отмечается, что одна из больных коров была дойной, а значит, семья употребляла молоко. Так что пройти обследование предстоит и людям, поскольку бруцеллез – заболевание общее как для животных, так и для человека.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Авантыч

    Авантыч
    59 минут назад

    Не переживайте, по мнению Икспертов это просто Мироторг заходит.

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