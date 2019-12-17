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сегодня, 15:39 0

Жительнице Свободного нужна кровь редкой группы

Жительнице Свободного нужна кровь редкой группы
Фото: pixabay.com

Амурчанке нужна донорская кровь редкой группы – четвертая с отрицательным резус-фактором. Информацию об этом распространили участники Свободненского поисково-спасательного отряда «Гром».

У Надежды Степановой из Свободного диагностирован острый лейкоз. Женщине нужна кровь AB (IV) Rh- четвертой группы, отрицательный резус-фактор. Эта группа считается редкой. Информацию о необходимости крови для переливания корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердила Надежда Степанова, уточнив, что другая помощь не нужна.

На станции переливания крови объяснили, что запас четвертой отрицательной крови есть, но его необходимо пополнить. Поэтому медики ждут доноров – причем именно с четвертой отрицательной, так как другие группы крови ее не заменят.

Станция переливания крови находится в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 29, время работы: с 8 до 12 часов по будним дням. При себе донор должен иметь паспорт с регистрацией в Благовещенске. Сдать кровь могут и жители других населенных пунктов: что для этого необходимо, расскажут медики.

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#здоровье

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