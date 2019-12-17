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17декабря
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сегодня, 15:38 9

Жителей района 4-й поликлиники в Благовещенске третий день атакует стая бродячих собак (видео)

Жителей района 4-й поликлиники в Благовещенске третий день атакует стая бродячих собак (видео)
Фото: Амур.инфо

Благовещенцев, живущих в районе пересечения улиц Загородной и Красноармейской, около детской поликлиники № 4, несколько дней подряд терроризирует стая бродячих собак. Со слов горожан, агрессивные животные не дают прохода, кидаются и лают. Люди опасаются за себя и своих детей, боятся отпускать их в школу.

«Мы вчера шли с ребенком из поликлиники, и эта свора бежит, все крупные, агрессивные, друг на друга лают. Соседи вообще пишут, что у них морды порванные. Они реально опасные. И вот они на женщину впереди меня бросились, в сумку ей давай лезть да лаять. Но она спокойно так ушла, а я испугалась за дочь, и мы на дорогу вышли, чтобы в случае чего машины хоть затормозили, отбили нас. А вечером с собакой пошла гулять, и та же песня: лай стоит, я боялась, что собаку мою учуют и капец нам придет», – рассказала благовещенка Анна.

Одна из жительниц района, который облюбовали псы, планирует написать заявление в полицию.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. Там сообщили, что заявка на отлов бродячих собак в этом районе направлена в ГСТК. Специалисты отправятся на место и уберут животных с улицы.

Это не первый случай агрессивного поведения бездомных собак в указанном районе города. Ране стая животных напала на маму с маленькими детьми. Благодаря зимней одежде старший ребенок отделался испугом, а женщина получила травму – собака укусила ее за ногу до крови.

Между тем два последних аукциона на отлов и содержание безнадзорных животных, объявленных администрацией Благовещенска, не состоялись. По окончании срока подачи заявок ни одна организация на них не вышла.

Согласно первому аукциону – на отлов и транспортировку безнадзорных животных на территории городского округа Благовещенск – планировалось убрать с улиц 250 бродячих собак. Стоимость несостоявшегося контракта – 447 472 рубля. Стоимость второго несостоявшегося контракта – на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных – составляла 1 463 312 рублей.

Еще раньше, в ноябре этого года, несостоявшимися были признаны еще 6 муниципальных аукционов. Тогда планировалось отловить и содержать 3 сотни бродячих собак. На это предполагалось потратить 3,3 миллиона рублей. Но и здесь не было подано ни одной заявки.

Благовещенцам, желающим, чтобы в их районе отловили собак, необходимо обращаться в городское управление ЖКХ.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    И вот они на женщину впереди меня бросились, в сумку ей давай лезть да лаять. Но она спокойно так ушла, а я испугалась за дочь, и мы на дорогу вышли, чтобы в случае чего машины хоть затормозили, отбили нас.

    ____________

    цитата дня, и наверно месяца..

    Анечка вы молодец......в следующий раз когда будете на дорогу выходить флагом красным машите, чтоб быстрее кто нить остановился и увез вас куда следует.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Две! недели прошло с момента первого сообщения об этой стае - воз и ныне там...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    И вот они на женщину впереди меня бросились, в сумку ей давай лезть да лаять. Но она спокойно так ушла, а я испугалась за дочь, и мы на дорогу вышли, чтобы в случае чего машины хоть затормозили, отбили нас.

    ____________

    цитата дня, и наверно месяца..

    Анечка вы молодец......в следующий раз когда будете на дорогу выходить флагом красным машите, чтоб быстрее кто нить остановился и увез вас куда следует.



    Не смешно. Мне от агрессивного клопа тоже пришлось на дорогу выходить как-то. Потому что позади лающего клопа лежала стая из нескольких крупных собак.

    Когда в микрахе Питер строили, стаи оч любили недалеко от остановки греться на солнце, а тротуара тогда не было, хочешь/не хочешь, приходилось мимо них идти.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вот это тупик. Самим горожанам нельзя их трогать, а власти не могут с ними ничего сделать. Ситуация прям как со школьниками.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    защитим животных от человека!!!!

  • Walyubyes

    Walyubyes
    1 час назад

    Стрелять нельзя давать жить бешеным собакам.

    Поставь ударение по своей дури сам.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Перцовка стоит 350 рублей.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    А где зоозащитники?

  • Барабака

    Барабака
    44 минуты назад

    Авантыч

    Перцовка стоит 350 рублей.



    А толку от неё?

    Хватит на одну собаку, испытано

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