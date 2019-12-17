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Мальчик спас младшую сестру благодаря молниеносной реакции

Мальчик спас младшую сестру благодаря молниеносной реакции
Фото: lenta.ru/news/2019/12/17/big_bro/

В Англии четырехлетний мальчик спас жизнь младшей сестре благодаря своей быстрой реакции. Он смог оказать первую помощь, когда двухлетняя девочка подавилась монетой.

Двухлетняя Оппонг-Конаду Белла (Bella) подавилась монетой в два пенса и начала задыхаться. Это заметил ее пятилетний брат Шило (Shiloh). Мальчик недавно прошел урок по оказанию первой помощи и поэтому тут же позвал подмогу. Он знал, что взрослый человек должен обхватить девочку со спины и вытолкнуть инородный предмет из ее горла.

«Я сразу же закричал отцу, что Белла подавилась. Я похлопал ее по спине, этому нас учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. Я перепугался, но нам с отцом все же удалось спасти Белле жизнь. Все так гордятся мной», – рассказал мальчик местной газете.

«Благодаря тому, что Шило посетил урок Mini First Aid, он смог сделать самое важное – быстро сообщить взрослым о проблеме. Он даже пытался сам очистить ее дыхательные пути, постучав по ее спине. К счастью, мой супруг обхватил ее со спины и вытолкнул монету наружу. Занятия помогли нашему сыну понять, что происходило. Мы все очень гордимся им!» – цитирует маму мальчика «Лента.ру».

В ноябре 2019 года сообщалось о кошке, которая предотвратила гибель ребенка. Животное перегородило путь ребенку к лестнице и не пускало его, пока тот не сменил вектор движения.

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#дети #здоровье #происшествия

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