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Мы до сих пор дружная команда: воспоминания выпускников «Ровесников» (видео)

Мы до сих пор дружная команда: воспоминания выпускников «Ровесников» (видео)

«Наша связь с ним никогда не кончается», – с теплотой отзываются о Вячеславе Белоглазове выпускники ансамбля «Ровесники», которым посчастливилось заниматься под руководством самого мастера. Основателя коллектива они по-прежнему называют шеф.

Встреча выпускников состоялась на праздничном концерте, посвященном 90-летию со дня рождения Вячеслава Белоглазова. Некоторые из бывших танцоров коллектива приехали не неё в Благовещенск из других городов России. Они по прежнему молоды душой и в удобный момент готовы пуститься в пляс. Разговаривая с корреспондентом Альфа ТВ, выпускники исполнили «ковырялочку», «мячик» и батман тандю.

Как сообщало Амур.инфо, к 90-летию Вячеслава Белоглазова в благовещенском Центре эстетического воспитания детей был открыт музей хореографического ансамбля. По словам художественного руководителя ансамбля «Ровесники» Елены Фединой, самыми ценными экспонатами стали личные вещи и рукописи Вячеслава Васильевича Белоглазова, переданные музею семьей известного педагога. В витринах можно увидеть рукописи и черно-белые фотоснимки из личного архива основателя коллектива.

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#Альфа ТВ #дети #праздники

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