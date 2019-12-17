Мэр Тынды наградила победителей конкурса «Я знаю свои права»

Фото: администрация Тынды

В Тынде подвели итоги конкурса «Я знаю свои права», который проводился в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям».

Конкурсантам необходимо было представить на суд жюри рисунок либо сочинение на заданные темы: «Что я знаю о своих правах», «Роль детей в правовом образовании родителей», «Знания играют на тебя!», «Болей за свое будущее! Будь юридически грамотным!» и «Тренируй правовую грамотность!». В творческом состязании могли принять участие школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет.

Организаторами конкурса выступили Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах и сектор по торговле и защите прав потребителей администрации Тынды.

Награждение победителей творческого конкурса «Я знаю свои права» состоялось в городской администрации. Мэр Тынды Марина Михайлова вручила грамоты призерам конкурса, а всем участникам – благодарственные письма. Дети, в свою очередь, подарили Марине Валентиновне новогоднюю поделку.

В возрастной категории от 7 до 8 лет в конкурсе рисунков награждены: за 1 место – Елизавета Буйвал (Центр детского творчества); за 2 место – Анастасия Буркина (Центр детского творчества); за 3 место – Дарья Репкина (Центр детского творчества).

В возрастной категории от 9 до 12 лет в конкурсе сочинений на тему «Что я знаю о своих правах» грамотой за 1 место награждена Камила Аглиуллина (учащаяся школы № 6).

В этой же возрастной категории в конкурсе рисунков 1 место заняла Ульяна Махонина (гимназия № 2); 2 место – Виолетта Швадченко (гимназия № 2) и Екатерина Эйхо (гимназия № 2); 3 место – Елена Ситник (Центр детского творчества), сообщает пресс-служба администрации Тынды.