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Грузовик загорелся на зейском мосту в Благовещенске (видео)

Грузовик загорелся на зейском мосту в Благовещенске (видео)

Обновлено: 15:19

17 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, запечатлевшее происшествие на мосту через реку Зею в Благовещенске. Там загорелся грузовой автомобиль. Случившееся агентству прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В ведомстве рассказали, что в 14:32 поступило сообщение о том, что на мосту горит автомобиль. На место выехали пожарные подразделения – 8 человек и 2 единицы техники. В 14:39 было ликвидировано открытое горение. Люди не пострадали.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области добавили, что движение транспорта на месте происшествия регулируют сотрудники ДПС.

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#пожары #происшествия #транспорт

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