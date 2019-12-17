Благовещенские волейболисты переехали в обновленное здание

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске в здании по адресу: улица Ленина, 1, закончился основной этап ремонтных работ. В помещениях занимаются волейболисты школы олимпийского резерва. Спортсмены уже переехали в обновленный спортзал. Окончание ремонта они отпраздновали товарищеским матчем.

Ремонтировать здание начали в сентябре. За несколько месяцев привели в порядок освещение, систему отопления, фасад. Провели работы по замене окон, дверей, сантехники. Отремонтировали раздевалки, тренерские, душевые, тренажерный и спортивный залы. Главным акцентом в нем стало современное покрытие, заказанное во Франции.

«Покрытие мне очень нравится. В отличие от деревянного, от него выше отталкиваешься, амортизирует лучше. И скольжение не такое, не так сильно скользит», – оценила обновленный зал волейболистка Анастасия Маркевич.

В зале установили регулируемые опоры для волейбольной сетки, купили тренажеры для отработки техники. 17 декабря ремонтные работы начались на втором этаже здания.

«На втором этаже также будет спортивный зал, конечно, не такой большой. Он, скорее всего, будет под единоборства, потому что он нестандартный. Там будет ремонт: раздевалки, душевые, туалеты, покрытие, тепло, окна, свет. И актовый зал, который тут через стенку, также будет отремонтирован», – рассказал директор школы олимпийского резерва Олег Шелпаков.

Работы продлятся около двух месяцев. Изменения обошлись школе олимпийского резерва в 21 миллион рублей. Спонсорскую помощь оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания.

«В таком объеме спонсорскую помощь оказываем в первый раз. Это довольно-таки серьезное вложение, под серьезную программу. Надеемся, что также серьезно это скажется на развитии спорта – детского и молодежного», – поделился гендиректор ДРСК Юрий Андреенко.