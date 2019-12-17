Амурчанин рассказал полиции, что самостоятельно изготовил пистолет и нашел патроны

Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

В ходе операции «Арсенал» полицейские изъяли пистолет и патроны у жителя Белогорского района. Теперь амурчанину грозит лишение свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что житель села Никольское 1957 года рождения может хранить оружие. Во время обследования территории приусадебного участка, в строении оперативники уголовного розыска обнаружили и изъяли пистолет, а также более 30 патронов калибра 5,6 миллиметра. Гражданин пояснил, что патроны нашел на окраине села много лет назад, а оружие изготовил самостоятельно.

Эксперты установили, что изъятое оружие и патроны пригодны для стрельбы. МО МВД России «Белогорский» было возбуждено уголовное дело. В отношении амурчанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» на территории Амурской области проводится с 9 по 18 декабря. Операция направлена на выявление и изъятие незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ее рамках полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии Амурской области проверяют владельцев оружия, места и правила хранения оружия, сроки лицензий. Среди населения стражи правопорядка проводят разъяснительную работу о необходимости добровольной сдачи незарегистрированного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

«Уважаемые амурчане! Если вам известны факты незаконного хранения оружия, пожалуйста, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону доверия УМВД: 59-40-59», – призывают стражи порядка.

Правоохранители напоминают, что за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов граждане подлежат уголовному наказанию. Однако лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности.