В Чигирях в ДТП пострадал восьмилетний ребенок-пассажир

В селе Чигири Благовещенского района при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Авария случилась утром в понедельник, 16 декабря.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, столкнулись Toyota Corolla Axio и Lada Vesta. В результате ДТП был травмирован пассажир 2011 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека.