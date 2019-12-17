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сегодня, 14:29 0

В Чигирях в ДТП пострадал восьмилетний ребенок-пассажир

В Чигирях в ДТП пострадал восьмилетний ребенок-пассажир
Фото: instagram.com

В селе Чигири Благовещенского района при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Авария случилась утром в понедельник, 16 декабря.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, столкнулись Toyota Corolla Axio и Lada Vesta. В результате ДТП был травмирован пассажир 2011 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека.

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#дети #ДТП

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